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        Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 FETÖ üyesi tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensubu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:43
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 FETÖ üyesi tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensubu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 FETÖ mensubu yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen söz konusu terör örgütü mensuplarından 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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