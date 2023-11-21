Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 FETÖ üyesi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensubu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 FETÖ mensubu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen söz konusu terör örgütü mensuplarından 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.