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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de, 22 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:42
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de, 22 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde aranması olan şüphelilere yönelik denetimleri esnasında şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçu"ndan 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Edirne'de şüphelilerin evlerinde silah ve kesici aletler ele geçirildi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şüphelilerin evlerinde silah ve kesici aletler ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada kılıç, satır, pala, tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 21 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        - Gümrük kaçağı 16 şişe içki ele geçirildi

        Edirne'de, bir otomobilde gümrük kaçağı 16 şişe içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.Ö. ve F.V'nin bulunduğu otomobili otobanda durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 16 şişe içki ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Sarcapaşa Mahallesi'nde yaşayan S.M, evini kontrol ettiğinde çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

        S.M, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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