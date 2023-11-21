Edirne'de asayiş

Edirne'de, 22 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde aranması olan şüphelilere yönelik denetimleri esnasında şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçu"ndan 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Edirne'de şüphelilerin evlerinde silah ve kesici aletler ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şüphelilerin evlerinde silah ve kesici aletler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada kılıç, satır, pala, tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 21 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

- Gümrük kaçağı 16 şişe içki ele geçirildi

Edirne'de, bir otomobilde gümrük kaçağı 16 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.Ö. ve F.V'nin bulunduğu otomobili otobanda durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 16 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

- Evden hırsızlık

Edirne'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

Sarcapaşa Mahallesi'nde yaşayan S.M, evini kontrol ettiğinde çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

S.M, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.