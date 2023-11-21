Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık Konseri" düzenleyecek.

"El Kaldırma, Gönül Al" sloganıyla düzenlenecek konserde Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Ercan, Müzeyyen Çağlar ve Efe Çakmak solist olarak yer alacak.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 23 Kasım Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek konser ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.