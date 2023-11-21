Edirne'ye arama kurtarma eğitim alanı kurulacak

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, AFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde arama kurtarma eğitim alanı oluşturulacağını açıkladı.

Altındal, Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarında yaptığı sunumda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin arama kurtarma ve afet eğitimi almış insan kaynağının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

Depremler sonrası AFAD gönüllüsü sayısının artığını belirten Altındal, "Edirne'de yaklaşık 6 bin gönüllümüz var. Bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz. Trakya Üniversitemizde arama kurtarma eğitim alanı oluşturarak Edirne'yi arama kurtarma eğitimi anlamında Balkanlar'ın merkezi yapmak istiyoruz." dedi.

Altındal, eğitim alanı kurulması anlamında AFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Her yıl on binlerce kişiye eğitim vereceklerini dile getiren Altındal, "Trakya Üniversitemizdeki 45 bin öğrenci, kamu personelimiz, gönüllülere ve vatandaşlarımıza eğitim vereceğiz. Arama kurtarma eğitim alanı Balkanlar'dan eğitim için Edirne'ye gelen öğrencilere de hizmet verecek." diye konuştu.

Altındal, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan İl Genel Meclisinin AFAD gönüllüsü üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstün'e de teşekkür etti.

Meclis üyelerinin depremsellik üzerine sordukları sorularını cevaplayan Altındal, "Edirne'nin güneyine yakın geçen fay hattında 'Şu gün deprem olur' diyemeyiz. Yaklaşık 30 yıl içerisinde 6 büyüklüğünde bir deprem oluşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.