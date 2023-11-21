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        Edirne'ye arama kurtarma eğitim alanı kurulacak

        AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, AFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde arama kurtarma eğitim alanı oluşturulacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:14
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        Edirne'ye arama kurtarma eğitim alanı kurulacak
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        AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, AFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde arama kurtarma eğitim alanı oluşturulacağını açıkladı.

        Altındal, Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarında yaptığı sunumda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin arama kurtarma ve afet eğitimi almış insan kaynağının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

        Depremler sonrası AFAD gönüllüsü sayısının artığını belirten Altındal, "Edirne'de yaklaşık 6 bin gönüllümüz var. Bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz. Trakya Üniversitemizde arama kurtarma eğitim alanı oluşturarak Edirne'yi arama kurtarma eğitimi anlamında Balkanlar'ın merkezi yapmak istiyoruz." dedi.

        Altındal, eğitim alanı kurulması anlamında AFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

        Her yıl on binlerce kişiye eğitim vereceklerini dile getiren Altındal, "Trakya Üniversitemizdeki 45 bin öğrenci, kamu personelimiz, gönüllülere ve vatandaşlarımıza eğitim vereceğiz. Arama kurtarma eğitim alanı Balkanlar'dan eğitim için Edirne'ye gelen öğrencilere de hizmet verecek." diye konuştu.

        Altındal, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan İl Genel Meclisinin AFAD gönüllüsü üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstün'e de teşekkür etti.

        Meclis üyelerinin depremsellik üzerine sordukları sorularını cevaplayan Altındal, "Edirne'nin güneyine yakın geçen fay hattında 'Şu gün deprem olur' diyemeyiz. Yaklaşık 30 yıl içerisinde 6 büyüklüğünde bir deprem oluşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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