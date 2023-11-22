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        Edirne Valisi Yunus Sezer Meriç'te muhtarlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:23 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:25
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        Edirne Valisi Yunus Sezer Meriç'te muhtarlarla bir araya geldi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Kavaklı köyünde düzenlenen toplantıda, 19 Eylül'deki ilçeyi ziyaretinde iletilen konularla ilgili başlatılan ve tamamlanan çalışmaları değerlendirildi.

        İlk toplantıdan bu yana iletilen taleplerin yüzde 50'sinin gerçekleştirildiğini belirten Sezer, "Temel ihtiyaçlarımızı eksikliklerimizi giderdikten sonra her köyümüzle ilgili köyün özelliği ile ilgili gelir getirebilecek projeler üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz." diye konuştu.

        Sezer, Subaşı ve Küplü belde belediyelerini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Gerçekleştirilen işler

        İlçedeki toplantı salonu ve su deposu bakım onarımı tamamlandı, 40 çöp konteyneri köylere teslim edildi. Alibey ve Karahamza köy konaklarının bakım ve onarımı tamamlandı, Kadıdondurma köyüne elektrik direği ve aydınlatma yapılması işi gerçekleştirildi.

        Karahamza köyü HİS göletinin bakımı yapıldı, Karayusuflu köyü mezarlık çevre düzenlemesi ile Kavaklı köyü çevre yolu genişletilip asfalt yapıldı.

        Nasuhbey köyü HİS göletinin temizliği gerçekleştirildi, Nasuhbey köyü kanalizasyon hatları üzerine rögar yapılması işi tamamlandı ve Serem köyü mevcut muhtarlık binasının bakım onarımı yapılması işi tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

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