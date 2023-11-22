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        Edirne'de jandarmanın başvurusuyla 41 internet adresine erişim engellendi

        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 41 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:25
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        Edirne'de jandarmanın başvurusuyla 41 internet adresine erişim engellendi
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        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 41 internet adresine erişim engellendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

        Yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 41 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

        Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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