Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli tutuklandı
Edirne'de, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 59 şüpheliden 39'i tutuklandı.
Edirne'de, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 59 şüpheliden 39'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "hırsızlık", "kasten yaralama", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "insan kaçakçılığı" gibi suçlardan aranan 59 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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