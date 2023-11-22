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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 59 şüpheliden 39'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:47
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 59 şüpheliden 39'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "hırsızlık", "kasten yaralama", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "insan kaçakçılığı" gibi suçlardan aranan 59 zanlı yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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