Edirne'de Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi Edirne'de, "22 Kasım Diş Hekimleri Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de, "22 Kasım Diş Hekimleri Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki tören anıta çelen sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 115. yılını kutladıklarını söyledi.

Kolcular, diş hekimlerinin vatandaşların ağız ve diş sağlığının korunması için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Diş hekimlerinin haklarının korunması ve genişletilmesini talep ettiklerini belirten Kolcular, "Kamuda çalışan diş hekimlerimizin özlük haklarının gerçeklere uygun olarak düzenleyin ve halkımızın sağlık hizmetlerinin daha iyi şartlarda almasını sağlayın. Sigorta ve Bağ-Kur'dan emekli olmuş diş hekimlerinin emekli aylıklarını hak ettiği seviyeye getirin. İlave ve ek ödemeleri verin." diye konuştu.