Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramada, 15 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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