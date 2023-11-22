Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının çıkış noktasını teşkil eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yaptığı aramalarda 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.