AK Parti Edirne'de belediye başkanlığı aday adaylarını tanıttı

AK Parti Edirne İl Başkanlığı düzenlediği toplantıyla belediye başkanlığı aday adaylarını tanıttı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen tanıtım programında, Edirne'yi gerçek belediyecilikle buluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Yerel seçim sürecinin, Edirne'ye getirecekleri yeniliklerin başlangıcı olacağını aktaran İba, kente layık bir gelecek inşa etmek için yürüyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Edirne'ye hizmet etmenin tek gayeleri olduğunun altını çizen İba, şunları kaydetti.

"Unutmayalım ki, önemli olan sadece bireyler değil, aynı zamanda taşıdığımız davamız ve belirlediğimiz hedeflerdir. Bizler bu yolda, isimlerimizin öne çıkmasından çok, davamıza sadakatle hizmet etmeye odaklanmalıyız. Partimizin temsilcisi olarak, yerel seçimlerde Edirne'mizi AK Parti Belediyesi ile tanıştırmak ve ona bu güzel şehrimize layık hizmetleri getirmek için buradayız. Hep birlikte, kente AK Parti belediye hizmetlerini getireceğimize olan güvenimizi yüksek tutmalıyız. Edirne'mizin gelişimine ve refahına katkı sağlamak adına kararlılıkla ilerleyeceğiz."

Konuşmaların ardından aday adayları kendilerini tanıttı.