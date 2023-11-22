Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        AK Parti Edirne'de belediye başkanlığı aday adaylarını tanıttı

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı düzenlediği toplantıyla belediye başkanlığı aday adaylarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Edirne'de belediye başkanlığı aday adaylarını tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı düzenlediği toplantıyla belediye başkanlığı aday adaylarını tanıttı.

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen tanıtım programında, Edirne'yi gerçek belediyecilikle buluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

        Yerel seçim sürecinin, Edirne'ye getirecekleri yeniliklerin başlangıcı olacağını aktaran İba, kente layık bir gelecek inşa etmek için yürüyeceklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Edirne'ye hizmet etmenin tek gayeleri olduğunun altını çizen İba, şunları kaydetti.

        "Unutmayalım ki, önemli olan sadece bireyler değil, aynı zamanda taşıdığımız davamız ve belirlediğimiz hedeflerdir. Bizler bu yolda, isimlerimizin öne çıkmasından çok, davamıza sadakatle hizmet etmeye odaklanmalıyız. Partimizin temsilcisi olarak, yerel seçimlerde Edirne'mizi AK Parti Belediyesi ile tanıştırmak ve ona bu güzel şehrimize layık hizmetleri getirmek için buradayız. Hep birlikte, kente AK Parti belediye hizmetlerini getireceğimize olan güvenimizi yüksek tutmalıyız. Edirne'mizin gelişimine ve refahına katkı sağlamak adına kararlılıkla ilerleyeceğiz."

        Konuşmaların ardından aday adayları kendilerini tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Edirne'de ağzı bağlı çuvalda, kulakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek bul...
        Edirne'de ağzı bağlı çuvalda, kulakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek bul...
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri sürüyor
        Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri sürüyor