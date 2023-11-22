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        Edirne'de bulvarda su borusundaki arıza nedeniyle biriken su yayaları ve araçları zorladı

        Edirne'de su borusundaki sızıntı nedeniyle biriken su yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:54
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        Edirne'de bulvarda su borusundaki arıza nedeniyle biriken su yayaları ve araçları zorladı
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        Edirne'de su borusundaki sızıntı nedeniyle biriken su yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiledi.

        Atatürk Bulvarı'nın Saraçlar Caddesi girişinde altyapı çalışmalarında yeni döşenen borudaki arıza nedeniyle su sızmaya başladı.

        Yaya geçidinin su birikmesi nedeniyle kullanılamaması Edirne Belediyesine bildirildi.

        Ekiplerin çalışmaları sırasında tek yönlü kapatılan bulvarda araçlar yoğunluk oluşturdu. Yola konulan asfalt parçalarının üzerine basarak yolun karşısına geçebilen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

        Vatandaşlardan Mehmet Kısa, gazetecilere kentte sık sık benzer sorunların yaşandığını söyledi.

        Altyapıdan kaynaklanan sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getiren Kısa, "Eski borular patlıyor yenileri de daha randıman vermedi. Edirne'de sıkıntı bitmiyor. Sıkıntıdayız çukurlar nedeniyle arabalarımız mahvoldu. Bazı yerlere asfalt yapıldı ama ara sokaklarda bu sıkıntılar devam ediyor. Devamlı çukur açılıyor yerleri zamanında kapatılmıyor." dedi.

        Leyla Öztürk de su birikintisi nedeniyle yaya olarak zorluk çektiğini, yetkililerin bir an önce sorunlara çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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