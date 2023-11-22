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        Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti

        Trakya'da etkili olan yağışlar, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle kurak toprağa ekilen buğday tohumlarının filizlenmesine yetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:41
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        Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti
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        Trakya'da etkili olan yağışlar, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle kurak toprağa ekilen buğday tohumlarının filizlenmesine yetti.

        Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üreticiler, kuraklık nedeniyle buğday tohumlarının büyük bölümünü kuru toprağa ekmek zorunda kalmış, yağış beklemeye başlamıştı.

        Trakya'da son haftalarda etkisi gösteren yağışlar buğdaya can suyu oldu. Yağışların etkisiyle buğday tohumlarının çıkışları sağlıklı şekilde gerçekleşti.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

        Yağışların buğdaya faydası olduğunu belirten Arabacı, "Uzun süredir bu yağışları bekliyorduk. Son dönemde güzel yağışlar alıyoruz. Üreticilerimizin büyük çoğunluğu kuru toprağa ekim yapmıştı. Aralıklarla gelen yağışlar sayesinde buğdayın çıkışı sorunsuz oldu. Tabii toprağın suya doyması için yağışların devam etmesi gerekli. İnşallah güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışının yeni ekilen hububata can suyu olduğunu belirtti.

        Kırklareli'nde son 20 günde metrekareye 82 kilogram yağış düştüğünü anımsatan Şaylan, tarımsal faaliyetler açısından hava şartlarının son derece elverişli geçtiğini kaydetti.

        Yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Şaylan, "En son yüksek kesimlerde etkili olan kar da uzun zamandır kurak olan bölge için çok yararlı oldu. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar var. Çiftçinin özlediği günlere yağışla beraber kavuşmuş olduk." diye konuştu.

        Yağışların erken ekilen buğdayların çimlenmesini sağladığını anlatan Şaylan, şöyle devam etti:

        "Bitki istediği yağışı ve suyu sindire sindire aldı. Yazın gerçekten çok sıkıntılı günler geçirmiştik. Sezona kötü başlamıştık ama sonradan gelen yağmurlarla beraber buğday ekimini yapmıştık. Umudumuz yağışın devam etmesi ve soğuk havanın olması.

        Bu hem üretici için hem de ülkemiz için faydalı olacak. Bu şekilde devam ederse üretici umduğunu bulacağını düşünüyorum. Kurak toprağa ekilen yerlerde buğdaylar çıkışını yaptı. Son ekilenlerde küçük küçük çıkmaya başladı."

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da yağışların ekili alanlara faydalı olduğunu söyledi.

        Çiftçinin yağışlar dolayısıyla sevindiğini aktaran Saygı, "Son yağışlar ekili alanlara oldukça güzel geldi. Merhem oldu. Çimlenme açısından bu yağmurlar son derece önemliydi. Tekirdağ genelinde yüzde 10 ekilmeyen alan kaldı. Bu yağışlardan sonra kalan alanlarda kısa süre içerisinde ekilecek." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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