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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi

        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, sırt çantasındaki 25 kilo 190 gram gümrüksüz külçe altınla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:35 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:42
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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi
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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, sırt çantasındaki 25 kilo 190 gram gümrüksüz külçe altınla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışmada, Almanya’dan gelen T.A’nın otomobilinde arama yaptı.

        Aramada sırt çantasında 25 kilo 190 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yasal olmayan yollarla yurda getirilen altınlara ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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