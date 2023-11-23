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        Edirne'de sınır kapılarından "transit" geçen ziyaretçilerin kent turizmine kazandırılması hedefleniyor

        Türkiye'nin en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan kentlerinden Edirne'de, sınır kapılarını transit geçiş için kullanan turistlerin kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:22
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        Edirne'de sınır kapılarından "transit" geçen ziyaretçilerin kent turizmine kazandırılması hedefleniyor
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        Türkiye'nin en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan kentlerinden Edirne'de, sınır kapılarını transit geçiş için kullanan turistlerin kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.

        Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın (EY) Turizm Sektörü Değerlendirmesi raporuna göre, 2022 yılında İstanbul 2022'de 16,02 milyon yabancı turisti ağırlarken, İstanbul'u 12,82 milyon yabancı ziyaretçiyle Antalya ve 4,64 milyon yabancı ziyaretçiyle Bulgaristan ve Yunanistan'a komşu Edirne takip etti.

        İpsala ve Pazarkule sınır kapılarıyla Yunanistan'a, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarıyla da Bulgaristan'a bağlanan Edirne'nin bu ziyaretçilerden ekonomik anlamda daha fazla yararlanması amaçlanıyor.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine rapordaki ziyaretçi sayısının tam olarak gerçeği yansıtmayabileceğini söyledi.

        Yanılma payına rağmen rakamın büyük olduğunu belirten Irmak, "Bu ziyaretçileri Edirne'ye nasıl yönlendiririz, onlardan nasıl ekonomik kazanç sağlarız bunun üzerine kafa yoruyoruz. Şu anda Edirne ekonomisini önemli ölçüde ayakta tutan Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler. Biz transit geçen, şehrimizde fazla vakit geçirmeyen turistleri Edirne'ye nasıl katarız, onlardan nasıl kazanç sağlarız onları konaklamalı olarak Edirne'de nasıl ağırlarız onu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Irmak, otellerin doluluk oranını artırarak turistlerin Edirne'de daha fazla vakit geçirmesini hedeflediklerini dile getirdi.

        Gurbetçilerin Türkiye'ye geldiği yaz döneminde kentteki otellerde yer bulmanın zor olduğunu ifade eden Irmak, "Diğer dönemde de doluluk yüzde 40 civarında. Son bir aydır Sırbistan, Romanya, Bulgaristan'ın dışında Kuzey Makedonya ve Kosova'dan da ziyaretçiler gelmekte şehrimize. Bu da bizim için sevindirici. Biz bir gece konaklayanı 2 gece, günübirlik geleni nasıl bir gece konaklatırız bunun için gerekli tedbirleri arkadaşlarımızla beraber çalışıp almaya gayret ediyoruz." dedi.

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Edirne'nin coğrafi konumu, doğal, kültürel ve turistik değerleriyle önemli turizm şehirlerinden olduğunu belirtti.

        Edirne'nin sınır kapıları ve İstanbul'a yakınlığı sebebiyle ciddi rakamlarda turist aldığını ve kente her yıl 5 milyona yakın ziyaretçi girişi olduğunu ifade eden Bacıoğlu, "Bu rakamı turist sözcüğünün içini dolduracak şekilde değerlendirmemiz için ziyaretçilerin konaklama anlamında şehrimizde birkaç gece konaklamasını umut ediyoruz. Ziyaretçi sayısıyla şehrimizdeki konaklama sayısı arasında ciddi farklar söz konusu. Günübirlik ziyaretçiler de şehrimize katma değer sunuyor ama 5 milyona yakın ziyaretçinin turistik kapasitesinden maksimum yararlanılması için çaba göstermemiz gerektiğini gösteriyor bize bu rakamlar." diye konuştu.

        Bacıoğlu, Edirne'den transit geçen ziyaretçilerin kentteki otellerde konaklaması konusunda daha agresif bir pazarlama çalışması yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

        Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da konaklama tesislerinin ziyaretçi sayısının ancak yüzde 5'inden faydalanabildiğini söyledi.

        2022'nin konaklama doluluk oranının yüzde 47 civarında olduğunu belirten Balta, şunları kaydetti:

        "Burada en önemli kriterlerden bir tanesi tanıtım. Şehrin tanıtımında eksiklikler var. Şehirle ilgili tanıtımlar sadece belirli dönemlerde yapılacak şeyler değildir. 365 güne yayılan tanıtım faaliyetleri yapılması gerekiyor hem yurt içinde hem yurt dışında. Edirne şuanda sadece Yunanistan ve Bulgaristan'da bir iki küçük fuara katılım sağlıyor. Onun dışında yurt dışında herhangi bir tanıtım faaliyetinde bulunmuyor. Bu büyük bir eksikliktir. Bizim daha fazla turist çekebilmemiz için kültür turizmine daha çok önem veren ülkelerde tanıtım faaliyetleri düzenlememiz gerekir."

        Balta, Edirne'ye gelen bir turistin ne kadar harcama yaptığı, ne kadar konakladığı ve nerelere gittiğine dair herhangi bir sivil toplum kuruluşunun hazırlamış olduğu istatistiki verilerin de bulunmadığını dile getirdi.​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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