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        Edirne'de bir otomobilde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada tabanca, uyuşturucu ve para ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:50
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        Edirne'de bir otomobilde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada tabanca, uyuşturucu ve para ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada tabanca ve 13 fişek, susturucu, alev gizleyen, 11 gram skunk, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 535 avro ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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