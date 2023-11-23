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        Edirne'de kadınlar aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:17
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        Edirne'de kadınlar aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
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        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarına İpsala Paşaköy çarşı ve pazar yerinde devam etti.

        Broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi.

        KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı anlatıldı.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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