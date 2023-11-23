Edirne'de kadınlar aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarına İpsala Paşaköy çarşı ve pazar yerinde devam etti.
Broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi.
KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı anlatıldı.
Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.
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