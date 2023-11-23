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        Edirne'de çantasında sentetik ecza ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Edirne'de çantalarında sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:52
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        Edirne'de çantasında sentetik ecza ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de çantalarında sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler A.G. ve K.G'nin üstleri ve çantalarında arama yaptı.

        Aramada çantalarında 8 bin 316 sentetik ecza ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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