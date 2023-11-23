Edirne'de çantasında sentetik ecza ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Edirne'de çantalarında sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Edirne'de çantalarında sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler A.G. ve K.G'nin üstleri ve çantalarında arama yaptı.
Aramada çantalarında 8 bin 316 sentetik ecza ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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