Edirne Valisi Sezer, Tunca Spor Kulübü tesislerinde incelemede bulundu

Edirne Valisi Sezer, Tunca Spor Kulübü tesislerinde devam eden çalışmaları inceledi.

Tesisleri gezen Sezer, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer’in talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle başlatılan proje kapsamında, tesislere ilave bina ve tribün yapılarak kapasite arttırılacak.

Çim zeminin yenileceği tesislerde çevre düzenlemesi yapılarak otopark eklenecek.

- Şekerleme imalathanelerini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki şekerleme imalathanelerini de ziyaret etti.

Sezer, kentte faaliyet gösteren badem ezmesi ve şekerleme imalathanelerini gezerek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretlerinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak eşlik etti.