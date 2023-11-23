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        Edirne Valisi Sezer, Tunca Spor Kulübü tesislerinde incelemede bulundu

        Edirne Valisi Sezer, Tunca Spor Kulübü tesislerinde devam eden çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:47
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        Edirne Valisi Sezer, Tunca Spor Kulübü tesislerinde incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Sezer, Tunca Spor Kulübü tesislerinde devam eden çalışmaları inceledi.

        Tesisleri gezen Sezer, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer’in talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle başlatılan proje kapsamında, tesislere ilave bina ve tribün yapılarak kapasite arttırılacak.

        Çim zeminin yenileceği tesislerde çevre düzenlemesi yapılarak otopark eklenecek.

        - Şekerleme imalathanelerini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki şekerleme imalathanelerini de ziyaret etti.

        Sezer, kentte faaliyet gösteren badem ezmesi ve şekerleme imalathanelerini gezerek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Sezer'e ziyaretlerinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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