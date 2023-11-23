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        Edirne'de siyasiler "24 Kasım Öğretmenler Günü" için kutlama mesajı yayımladı

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:51
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        Edirne'de siyasiler "24 Kasım Öğretmenler Günü" için kutlama mesajı yayımladı
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        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Gürkan, mesajında öğretmenlerin azmi, emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşündeki meşaleyi hiç söndürmeden yoluna devam edeceklerini belirtti.

        Öğretmenlerin, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür ve bağımsız bir devlet olarak, sonsuza kadar yaşamaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

        "Öğretmen, bir ülkenin geleceğine şekil veren bir mimar, bir sanatkardır. Öğretmenlerimizin yaşamamızda yeri dolmayacak kadar büyük, etkisi derin ve görevi önemlidir. Başöğretmenimizin yaktığı eğitim meşalesini büyük bir azimle, fedakarlıkla elden ele taşıyarak; vatanın her bir köşesine ilmin ışığını yayan, en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimiz istikbalimizin de mimarlarıdır. Bir öğretmen olarak çok iyi biliyorum ki, evlatlarımızı gözü kapalı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, kendi evlatlarından ayırt etmedikleri yavrularımızı bir mücevher gibi işlemekte, toplumumuza, vatanımıza ve milletimize hayırlı bireyler olarak yetiştirmektedirler."

        -AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        İba, öğretmenlerin çocukların eğitimleri için her zaman gerektiğinde gece gündüz demeden büyük emek verdiğini ifade etti.

        Bilgi, sabır ve sevgiyle donanmış meslek aşkıyla, yeni nesillerin önlerindeki ışık; geleceklerine umut olan öğretmenlerin toplumun mimarları olduğuna dikkat çeken İba, "Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkarlarımız, değerli öğretmenlerimiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabulünün yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, sizlere olan saygı ve minnetimizi bir kez daha sunuyor; her birinize değeri kelimelerle ifade edilemeyecek fedakarlık ve emekleriniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gelecek, gençlerin, Gençler ise sizlerin eseri olacaktır. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

        -MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu'nun mesajı

        MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu mesajında da Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmenlik" unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihinin 1981 yılından beri her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

        Öğretmenlerin, geleceği inşa etmede çok önemli rol üstlendiğini ifade eden Tokluoğlu, "Öğretmenlik; büyük fedakarlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlarımıza hazırlayan, gücünü sevgiden alan, emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı durumundadırlar." ifadelerini kullandı.

        -İYİ Parti İl Başkanı Engin'in mesajı

        İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin de mesajında öğretmenlerin, toplumların şekillenmesinde ve gelişmesinde hayati bir rol oynadığını belirtti.

        Genç nesillere bilgi, beceri ve toplumsal değerleri kazandıran öğretmenlerin, geleceğin temelini elleriyle şekillendirdiğini ifade eden Engin, şunları kaydetti:

        "Eğitim, geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurdur ve demokrasimizin geleceği, toplumsal sorunların çözüme ulaşması, hoşgörü ortamının yerleşmesi, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile rekabet eder hale gelmemiz için hayati öneme sahiptir. Bu özel günde, bu denli önemli bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin, kritik rolünü kutlamak, onların emeklerini ve özverilerini takdir etmek bizim borcumuzdur. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' sözleri ile öğretmenlerimizin omzunda ne kadar büyük bir yük taşıdığını ifade etmiş ve onlara çok önemli bir görev atfetmiştir."

        -Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in mesajı

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Tekin mesajında, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri gördüğü bir Türkiye'nin tesis edilmesini temenni ediyor, bütün öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

        İl Başkanı Tekin, hayatlarını eğitim davasına adamış, yarınların inşa edilmesi yolunda gayret sarf eden, gecelerini gündüzlerine katan öğretmenlerin öncelikle içinde bulunduğu şartları ve yüreklerinde taşıdıkları eğitim aşkını herkesin anlaması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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