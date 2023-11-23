Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de metruk müstakil binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi yaralandı

        Edirne'de çöken müstakil metruk binanın enkazında kalan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de metruk müstakil binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de çöken müstakil metruk binanın enkazında kalan 2 kişi yaralandı.

        Meydan Mahallesi Menzil Çıkmazı Sokak'taki tek katlı müstakil metruk evde çökme meydana geldi.

        Çevre sakinleri evin içerisine hurda toplamak için girdikleri ileri sürülen iki kişinin bulunduğu ihbarında bulundu.

        Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

        Enkaz altında kalan Celal D, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı.

        Celal D. ile parmaklarında kopma olan yeğeni Serap P, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgeye gelerek bilgi alan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanılmayan bir binadan malzeme almaya çalışan iki kişinin binanın çökmesi nedeniyle yaralandığını söyledi.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Sezer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de siyasiler "24 Kasım Öğretmenler Günü" için kutlama mesajı yayıml...
        Edirne'de siyasiler "24 Kasım Öğretmenler Günü" için kutlama mesajı yayıml...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada esas h...
        Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada esas h...
        Hamsideki bolluk balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi
        Hamsideki bolluk balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi
        Edirne'de 3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı
        Edirne'de 3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı