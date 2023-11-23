Edirne Valisi Yunus Sezer 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Sezer mesajında, malzemesi insan olan, bulunduğu her ortamda mum misali aydınlatan, gücünü sevgiden alan öğretmenlerin, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri, çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerleri benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileri olduğunu belirtti.

Tüm öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenlerimiz olduğuna ve öğretmenlik mesleğinin ulvi bir meslek olmakla birlikte üstlendiği sorumluluğa da dikkat çekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, ülkemizin her köşesinde görevlerini başarıyla ifa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."