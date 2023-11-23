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        GÜNCELLEME - Edirne'de metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişilerden biri öldü

        Edirne'de çöken müstakil metruk binanın enkazında kalan 2 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:51
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        GÜNCELLEME - Edirne'de metruk binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişilerden biri öldü
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        Edirne'de çöken müstakil metruk binanın enkazında kalan 2 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

        Meydan Mahallesi Menzil Çıkmazı Sokak'taki tek katlı müstakil metruk evde çökme meydana geldi.

        Çevre sakinleri evin içerisine hurda toplamak için girdikleri ileri sürülen iki kişinin bulunduğu ihbarında bulundu.

        Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

        Enkaz altında kalan Celal D, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı.

        Celal D. ile parmaklarında kopma olan yeğeni Serap P, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgeye gelerek bilgi alan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanılmayan bir binadan malzeme almaya çalışan iki kişinin binanın çökmesi nedeniyle yaralandığını söyledi.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Sezer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Celal D. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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