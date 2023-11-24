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        Edirne'de "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık" konseri düzenlendi

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:50 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:59
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        Edirne'de "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık" konseri düzenlendi
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Kadına Şiddete Hayır Farkındalık Konseri" düzenlendi.

        Konser "El kaldırma, gönül al" sloganıyla topluluğun Türk Ocağı Caddesinde gerçekleştirildi.

        Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde 15 eser seslendirildi.

        Konserde solist, Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Ercan, Müzeyyen Çağlar ve Efe Çakmak solo performans sergiledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konseri öncesi "Kadına El Kalkmaz" Projesi kapsamında broşür dağıtarark KADES uygulaması hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu konserde yaptığı konuşmada, müdürlük olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğuna teşekkür eden Tohumcu, "Bu konserin kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda umuda giden bir bakış açısı oluşturması ümidini taşıyoruz." dedi.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan ise "kadın ve anne" temalı eserler seslendirdiklerini belirtti.

        Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Bahçe, "Maalesef her sosyal seviden kadın şiddete maruz kalabiliyor. Biz bugün bu yaraya ve acıya farkındalık katmak istedik." şeklinde konuştu.

        Konser sonunda Tohumcu, Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan'a çiçek vererek üyelere teşekkür etti.

        Konsere AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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