Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan C.T, C.D, M.C, S.G. ve C.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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