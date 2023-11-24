Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Edirne'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı anıta çelenk sundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kutlama programı Halk Eğitim Merkezindeki etkinlikle devam etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Öğretmenlerin çok kıymetli ve anlamlı bir mesleği icra ettiklerini belirten Vali Sezer, "Bizler millet olarak öğretmenlerimizi tarihte de bugünde de her şeyin üstünde tutan bir milletiz. Yüce ve ulvi mesleğin temsilcileri olan tüm öğretmeleri yürekten kutluyorum." dedi.

Sezer, şehit öğretmenleri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Şehit öğretmenlerin genç yaşlarında öğrencileri için yollara düştüğünü dile getiren Sezer, "Hepsi pırıl pırıl vatan evlatlarıydı. Devletin tayin ettiği ücra bir köydeki çocukları kendi çocuğu bilen ve onu sahiplenen, onu eğitip vatanına milletine faydalı birer fert yapmak için insanlardı. Onlara şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı da öğretmenlerin sevgi dolu yürekleri ve adanmışlık ruhuyla öğrencileri yetiştirdiklerini ifade etti.

Programda göreve yeni başlayan öğretmeneler görev yemini etti, emekliye ayrılan öğretmenler teşekkür belgesi verildi.

Program Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin oratoryo gösterisi ile sona erdi.

Programa, Edirne Vali Yardımcıları Ercan Çiçek ve Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bu arada Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için Eski Cami'de mevlit okutuldu.