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        Edirne'den kısa kısa

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi üyeleri öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:07
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        Edirne'den kısa kısa
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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi üyeleri öğrencilerle buluştu.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Efkan Yıldırım Ortaokulu ve Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri düzenlenen etkinlikte gazilerle bir araya geldi.

        Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Kıbrıs Gazileri Fevzi Demir ve İbrahim Aksal, okul idareci ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, öğrenciler gazilerin hatıralarını dinledi.

        Tohumcu, düzenlenen programda emeği geçenlere ve gazilere teşekkür etti.

        - Tohumcu Edirne Merkez Huzurevini ziyaret etti.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Merkez Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan Tohumcu ziyarette personeller ile tanıştı.

        Çalışmaları hakkında bilgi alan Tohumcu, huzurevinde hizmet alan yaşlılarla bir süre sohbet etti.

        Ziyarete, İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç ve Edirne Merkez Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak'ta eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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