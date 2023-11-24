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        Tır dorsesindeki düzensiz göçmenler jandarmayı "nefes alamıyoruz" diye arayıp yardım istedi

        Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:05
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        Tır dorsesindeki düzensiz göçmenler jandarmayı "nefes alamıyoruz" diye arayıp yardım istedi
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        Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Limon yüklü bir tır dorsesine gizlenen düzensiz göçmenler nefes almakta güçlük çektiklerini belirterek, jandarmayı aradı.

        İhbar üzerine harekete geçen Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Romanya plakalı tırı durdurdu.

        Limon kasaları arasına gizlenmiş Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bazılarının nefes almakta güçlük çektiği gözlenen göçmenler için bölgeye ambulans istendi. Sağlık ekipleri rahatsızlık geçiren düzensiz göçmenlere müdahale etti.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü, tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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