Edirne'de asayiş

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.G'yi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 11.5 gram eroin, 2.79 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne'de ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.S'yi Fatih Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli B.D'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 1.44 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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