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        Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

        –Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:17
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        Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
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        –Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar anıta çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam eden törende öğrenciler, kurtuluş gününü temsil eden gösteriler sundu. Öğrenciler gösterinin sonunda Vali Sezer'e kurtuluş gününü simgeleyen Türk bayrağını teslim etti.

        Belediye Başkanı Gürkan, konuşmasında, bu günü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını söyledi.

        Serhat şehri Edirne'nin tarihinde önemli günler bulunduğunu ifade eden Gürkan, "Edirnelilerin bir görevi bu kutsal vatanı Türkiye'nin en batısında temsil etmek, diğer bir görevi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki her bir karışını, her bir çakıl taşını muhafaza ve müdafaa etmektir." dedi.

        Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Edirne'nin özel bir yeri olduğunu, Mondros Mütarekesi'nin ardından 4 Edirnelinin ilk direniş örgütü Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurduğunu ve ifade etti.

        Rumeli insanının Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden ve kalpten bağlı olduğunu dile getiren Gürkan şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını tamamladık, ikinci yüz yıla doğru emin ve kararlı adımlarla gidiyoruz. Kurtuluşumuzun ikinci yüz yılının ilk yılındayız. Eminiz, biliyoruz ve kararlıyız. Türk milleti var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet payidar olacaktır. Bu toprakları bize vatan yapan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun."

        Törende, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Daha sonra öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tören geçişi yaptı.

        Kutlamalara Edirne milletvekilleri AK Parti'li Fatma Aksal, CHP'li Ahmet Baran Yazgan, İYİ Partili Mehmet Akalın ile protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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