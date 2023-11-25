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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Edirne'de değerlendirme toplantısına katıldı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:08
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Edirne'de değerlendirme toplantısına katıldı
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

        İl Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Yardımcısı Gümen, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı toplantıda tarım ve hayvancılık alanlarında yürütülen çalışmalar ile gerçekleştirilen projeler görüşüldü.

        Toplantıda tarımsal alanlarda verimlilik, gıda güvenliği ve bölgesel hayvancılık çalışmaları konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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