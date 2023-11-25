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        AK Parti Edirne Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

        AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:39
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        AK Parti Edirne Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
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        AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programda kadın kolları üyeleri, ellerinde "kadına yönelik şiddette kararlıyız" ve "dünya Gazze'de öldürülen kadınlara sessiz" yazılı fotoğraflarla katıldı.

        Basın açıklamasını AK Parti Edirne Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Tuba Karabulut okudu.

        Karabulut, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 21 yıldır aynı kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

        Kadına yönelik şiddetin en ağırının Gazze'de yaşandığını belirten Karabulut, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında birçok kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiğini vurguladı.

        Şiddetin tüm dünyada büyük bir sorun olduğunu aktaran Karabulut, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, sokak ve işyerleri ile sınırlı olmadığını vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasına, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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