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        3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu

        Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:16
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        3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu
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        Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu sona erdi.

        Sempozyumun son oturumunda Edirne Kent Müzesi Sanat Tarihçisi Bilal Sarıgül, "Edirne Yeni Sarayı'na ait 17. yüzyıl duvar çinileri" konulu sunum gerçekleştirdi.

        Sarayın 18'inci ve 19'uncu yüzyıllarda geçirdiği deprem, yangınlar ve işgallerle büyük tahribat yaşadığını belirten Sarıgül, "Rus harbi esnasında saray cephanelik olarak kullanılıyor. Rusların Edirne'ye yaklaşması üzerine cephanelik patlatılıyor ve saray kullanılmaz hale geliyor." dedi.

        Sarıgül, Edirne Müzesi'nde müze envanterine kayıtlı Edirne Yeni Sarayı'na ait 17. yüzyıl duvar çinilerinin Prof. Dr. Doğan Kuban tarafından 1970-1973 yılları arasında harem bölümünde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda bulunduğunu söyledi.

        Kazı çalışmalarında önemli yapılara ulaşıldığını belirten Sarıgül, "Harem kısmında yapılan kazı çalışmaları sırasında su kanalları ve künklere, hamam kısmında ise duvar kalıntısına rastlanmıştır. Müze envanterine kayıtlı 103 duvar çinisinden 17. yüzyıl sır tekniğiyle yapılmış 64 duvar çinisi incelenmiştir. Müze envanterine kayıtlı olan 10 duvar çinisinin kompozisyon ve malzeme, konumları, analoji ve teknik bilgileri ele alınmıştır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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