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        Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

        Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 21:39 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:54
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        Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı
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        Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuklarını girişte karşıladı.

        Resepsiyonda müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Belediye Başkanı Gürkan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 101. yılını onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

        Türk milletinin vatanlarının işgal edilmesine hiçbir zaman göz yummadığını dile getiren Gürkan, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde çok kısa bir sürede ve dünyadaki bütün mazlum milletlere örnek olacak şekilde vatanımız kısa sürede işgalden kurtulmuştur. Bize bu toprakları vatan olarak armağan eden ve bu aziz milletin özgürce yaşamasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kentin kurtuluşunun yıl dönümü onuruna pasta kesilmesinin ardından resepsiyon sona erdi.

        Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Bu arada kutlamalar kapsamında sanatçı Kıraç, Saraçlar Caddesi'nde konser verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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