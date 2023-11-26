Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Yenimescit Mahallesi'nde denetim yaptı.

Denetimde ihbar üzerine çöp konteynerinin altında poşet içerisinde 27,9 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı.

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