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        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:35
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        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

        Ekipler çeşitli adreslerde yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 14 oyun konsolu ile 8 robot süpürge ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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