Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler çeşitli adreslerde yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 14 oyun konsolu ile 8 robot süpürge ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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