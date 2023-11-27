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        Bulgaristan sınırında yağışlı hava nedeniyle tır kuyruğu uzadı

        Bulgaristan'ın, ülkesine giriş yapan tırların dorselerinde rutin olarak gerçekleştirdiği karbondioksit ölçümü, cihazın yağışlı havalarda hassaslaşmasına bağlı olarak daha uzun sürüyor; bu da sınırda uzun tır kuyruklarına neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:40
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        Bulgaristan sınırında yağışlı hava nedeniyle tır kuyruğu uzadı
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        Bulgaristan'ın, ülkesine giriş yapan tırların dorselerinde rutin olarak gerçekleştirdiği karbondioksit ölçümü, cihazın yağışlı havalarda hassaslaşmasına bağlı olarak daha uzun sürüyor; bu da sınırda uzun tır kuyruklarına neden oluyor.

        Bulgaristan, ülkesine giren her tırda, insan kaçakçılığını önleme maksadıyla dorselerde karbondioksit ölçümü yapıyor.

        Yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu cihazın hassasiyet ayarı, yağışlı havalardan etkileniyor ve bu ölçümler normalden daha uzun sürüyor.

        Yağışlı havanın etkili olduğu bölgede ölçümler zaman aldığı için Bulgaristan'ın tır alımındaki yavaşlık, Türk tarafında kuyruğuna neden oldu. Özellikle hafta sonundan kalan yoğunluk hafta başına sarktı.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yaklaşık 8 kilometrelik kuyrukta tır sürücüleri Avrupa'ya çıkış yapmak üzere bekliyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkı bulunması nedeniyle kara yoluna sarkan bir kuyruk oluşmazken park alanı içinde yoğunluk yaşanıyor.

        - Sürücüler bekleyişte

        Romanya'ya mobilya yükü taşıyan Muhammet Tekin, AA muhabirine kuyruğun oluşmasının, tescil ve ölçümlerde Bulgaristan'ın yavaş çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

        Sırada 2 gündür beklediğini ifade eden Tekin, yetkililerin Bulgaristan makamlarıyla görüşerek bu süreyi kısaltmaları gerektiğini belirtti.

        Tır sürücüsü Mehmet Kerti de sorunun, Bulgaristan tarafının yavaş çalışmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

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