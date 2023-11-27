Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, klasik Türk müziği konseri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, klasik Türk müziği konseri düzenleyecek.

        "Gönülden dile" adlı konserin sanat yönetmenliğini Halil Erseven yapacak, Sebati Balkan ve Gülferi Ateş Yürük sahne alacak.

        Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 30 Kasım Perşembe saat 20.00’da gerçekleştirilecek.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!

        Benzer Haberler

        Bulgaristan sınırında yağışlı hava nedeniyle tır kuyruğu uzadı
        Bulgaristan sınırında yağışlı hava nedeniyle tır kuyruğu uzadı
        Balkanlar´da yollar kardan kapandı; Hamzabeyli'de 20 kilometre TIR kuyruğu
        Balkanlar´da yollar kardan kapandı; Hamzabeyli'de 20 kilometre TIR kuyruğu
        Edirne'de kadın astsubaylar KADES'i anlattı
        Edirne'de kadın astsubaylar KADES'i anlattı
        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
        Enez'de sağanak nedeniyle yazlıkların bahçelerini su bastı
        Enez'de sağanak nedeniyle yazlıkların bahçelerini su bastı
        Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı