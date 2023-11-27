Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a Trakya Üniversitesince "fahri doktora" unvanı verildi

Trakya Üniversitesi tarafından, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'a "fahri doktora" unvanı verildi.

Ivanov'un, Balkan Kongre Merkezi'nde "Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumlarının bir arada yaşamasını sağlayan Osmanlı modeli" konulu konferansı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşı okundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, konferansın konusunun dünyanın ihtiyacı olan bakış açısını yansıttığını söyledi.

Filistin meselesinin bugünkü konunun bir aynası olduğunun altını çizen Sezer, "Yüzyıllardır beraber kardeşçe yaşayan Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman milletlerin son dönemde özellikle Gazze'deki olayları da göz önüne aldığımız zaman nasıl bu kadar toleranssız olduklarını, nasıl bu kadar kötüleşebileceklerini, on binlerce insanın canına kıyabileceklerini, onlarca ibadethaneyi nasıl yok edilebileceğini görmekteyiz." dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne'nin Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir olduğunu belirtti.

Edirne'nin aynı zamanda bir Balkan şehri olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Edirne, Osmanlı'nın en muhteşem eseri Selimiye'si ile ama Büyük Sinagogu ve kilisesi ile bir imparatorluk bakiyesi. Bir arada barış içinde yaşama imtihanı vermiş, başarmış ve göstermiş bir şehir." diye konuştu.

Tabakoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarının devam ettiği zamanda verilen konferansın çok önemli olduğuna işaret etti.

- "Osmanlı'nın 'millet sistemi' incelenmeli"

Ivanov da verdiği konferansta son dönemdeki çatışma ve savaşların temelinde yatan nedenlerin, bu çatışmaların barışçıl yollardan çözüm olasılıklarını tekrar gündeme getirdiğini söyledi.

"Millet" sisteminin incelenmesinin, küresel anlamda karşılıklı bağımlılık ve ulus altı parçalanma çağında bile bölgesel barış ve dengenin nasıl sağlanabileceği konusunda iyi bir ders çıkarılmasını sağlayabileceğine dikkati çeken Ivanov, "Osmanlı'daki millet sisteminin yazılı bir resmi belge ve kanunu yoktu. Bu sistem, imparatorluğun uygulamalarının ve ihtiyaçlarının bir sonucu olarak zamanla oluşmuştu. Her ne kadar sistemin temellerini açıklayan spesifik belge bulunmasa da bu sistem İslam hukuku ve Osmanlı'da oluşan dini ve etnik pratikler ışığında incelenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Avrupa'da barışın ancak büyük bir emperyal gücün halklar ve dinler arasında hakemlik görevini üstlenerek kültürlerarası düzeni kurmasıyla mümkün olacağını savunan Ivanov, bunun millet sistemine dayalı Osmanlı'da sağlandığına işaret etti.

Konferansın ardından Tabakoğlu tarafından Ivanov'a fahri doktora beratı takdim edildi.

Programa, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.