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        "Kartpostallarda yadigar Edirne" sergisi Valisi Sezer'in katılımıyla açıldı

        Edirne'de, Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Kartpostallarda yadigar Edirne" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:21
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        "Kartpostallarda yadigar Edirne" sergisi Valisi Sezer'in katılımıyla açıldı
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        Edirne'de, Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Kartpostallarda yadigar Edirne" sergisi açıldı.

        İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Emel Ekim'in koleksiyonundan oluşan ve Edirne'nin, Osmanlı başkenti olduğu 19. ve 20. yüzyıldaki görüntülerinin yer aldığı sergi, Devecihan Kültür Merkezi'nde ziyarete sunuldu.

        Açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı sergide Edirne Belediye Binası, Mülkiye Rüştiyesi, Alyans Musevi Okulu, Hükümet Konağı, Edirne İttihat ve Terakki Kulübü Binası, Karaağaç Tren İstasyonu, Edirne Atatürk Anıtı, Dertli Mustafa Çeşmesi, köprüler ve camilerin fotoğraflarının yer aldığı 100'e yakın kartpostal sergileniyor.

        Sergiyi gezen Sezer, sergi hakkında Ekim'den bilgi aldı; Ekim, Sezer'e açıklamalı kartpostalların kitabını armağan etti.

        Sergi iki hafta süreyle gezilebilecek.

        - Erzurum türkülerini seslendirdiler

        Bu arada sergi salonunda dinleti gerçekleştiren Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Roman Halk Müziği Topluluğu müzisyenleri, Vali Sezer kendilerine yaklaştığı anda Erzurum türküleri seslendirmeye başladı.

        Vedat Uğurlu bestesi "Hele dadaş hoş musan?" ve Sarı gelin türkülerini seslendiren müzisyenleri bir süre dinleyip ara ara eşlik eden Vali Sezer, teşekkür etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Aygün de bar oyunu sergiledi.

        Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, Tapu Müdürü Remzi Çivi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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