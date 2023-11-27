Edirne'deki tarihi konaklar restore edilerek turizme kazandırılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki tarihi konaklardan bir kısmının restorasyonuna başlandığını söyledi.

Sezer, İlhan Koman Konağı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konağın restorasyonunun kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Edirne'de çok sayıda tarihi konak olduğuna işaret eden Sezer, "Edirne tarihi ve kültürel yapıları bakımından dünyada sayılı illerden biridir. Burada ihya edilecek hem de turizme kazandırılacak çok sayıda yapımız var." dedi.

Kentteki 27 tarihi konağın restorasyon çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını ifade eden Sezer, çalışmaları gelecek yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Konakların pek çoğunun Kaleiçi'nde olduğunu, restorasyon çalışmaları bittiğinde bu bölgenin önemli bir turizm rotası haline geleceğini vurgulayan Sezer, "İl genelinde 200'e yakın benzer yapı var. Kendi konaklarıyla ilgili restorasyon çalışması yapacak konak sahiplerine de proje desteği vereceğiz, inşaata başlayacak seviyeye getireceğiz." diye konuştu.

Vali Sezer, bir taraftan kamu bir taraftan özel sektör eliyle değerleri ortaya çıkararak turizmle buluşturmak gayesinde olduklarının altını çizdi.