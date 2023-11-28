Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü zanlısı gözaltına alındı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü zanlısı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 8'inin FETÖ, 5'inin de PKK üyeliğinden arandığı öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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