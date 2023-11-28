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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü zanlısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:50
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü zanlısı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Zanlılardan 8'inin FETÖ, 5'inin de PKK üyeliğinden arandığı öğrenildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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