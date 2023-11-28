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        Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:27
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        Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber suçların önlenmesi amacıyla köylerde eğitimler düzenledi.

        Ekipler vatandaşlara güvenli sosyal medya kullanımı, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılık konularında bilgi verdi.

        Keşan ilçesine bağlı köylerde de trafik jandarması tarafından trafik eğitimi verildi.

        Ekipler vatandaşları traktör ve diğer tarım araçlarının emniyetli sürüş kuralları, rops demiri ve reflektör kullanımının önemi, motosiklet ve bisiklet kullanırken uyulacak kurallar, kask, reflektif yelek kullanılması ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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