Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber suçların önlenmesi amacıyla köylerde eğitimler düzenledi.

Ekipler vatandaşlara güvenli sosyal medya kullanımı, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılık konularında bilgi verdi.

Keşan ilçesine bağlı köylerde de trafik jandarması tarafından trafik eğitimi verildi.

Ekipler vatandaşları traktör ve diğer tarım araçlarının emniyetli sürüş kuralları, rops demiri ve reflektör kullanımının önemi, motosiklet ve bisiklet kullanırken uyulacak kurallar, kask, reflektif yelek kullanılması ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.