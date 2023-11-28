Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 9.29 gram metamfetamin, 0,64 gram uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.