Edirne'de istavrit bolluğu balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi

Edirne'deki balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte balıkçılar, bol miktarda istavrit avlayarak limanlara dönmeye başladı.

Edirne Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine, bu yıl istavrit bolluğu yaşandığını belirtti.

Vatandaşların 120 liradan 50 liraya düşen istavrite ilgi gösterdiğini anlatan Çimen, "İstavritin kilogramı 50 liraya düşmüş durumda. Geçen gün 120 liraydı. Küçük balıklarda bolluk var. Bizler havaların soğumasıyla balık fiyatlarının düşeceğini söylemiştik. Deniz soğudu ve hamsinin ardından istavritin fiyatı da düştü. Vatandaşlar tarafından istavrite ilgi var. Tezgahlarımızda istavrit şu an 50 liradan satılıyor." diye konuştu.