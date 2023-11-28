Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Sezer, köy ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Kemalköy'de muhtarlarla bir araya geldi.

Düğün salonundaki toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Sezer, bir önceki toplantıda iletilen konularla ilgili ve devam eden projelere yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Sezer, köylerdeki altyapı ve yol sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Edirne'nin önemli bir tarım şehri olduğunu ifade eden Sezer, tarımsal sulama yatırımlarına önem verdiklerini dile getirdi.

Sezer, sulamayla ilgili çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "Bize iletilen gölet projeleri ve benzeri çalışmalarla ilgili bir ekip kuruldu. Bu ekibimiz oralara gidip makul olup olmadığını değerlendiriyor. Eğer uygunsa bir şekilde başlangıç yapmaya çalışıyoruz. Mevcut kanalların yenilenmesi, yeni alanların oluşturulması, projelerin tamamlanması önceliklerimiz arasında." diye konuştu.

Toplantıya, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.