Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi Edirne'de polis ekiplerince çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-24 Kasım tarihlerinde gümrük birimleriyle gerçekleştirdikleri koordineli çalışmalarda bazı araçlarda arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 50 akıllı telefon, 13 akıllı saat, 8 oyun cihazı, 2 oyun konsolu, 16 şişe içki, 630 kutu ilaç ve 118 kilo çay ele geçirildi.