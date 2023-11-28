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        Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

        Edirne'de polis ekiplerince çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:25
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        Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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        Edirne'de polis ekiplerince çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-24 Kasım tarihlerinde gümrük birimleriyle gerçekleştirdikleri koordineli çalışmalarda bazı araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 50 akıllı telefon, 13 akıllı saat, 8 oyun cihazı, 2 oyun konsolu, 16 şişe içki, 630 kutu ilaç ve 118 kilo çay ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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