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        Edirne'de tarımsal sulama yatırımları artırıldı

        Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, tarımsal sulamaya yönelik yatırımların artırıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:04
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        Edirne'de tarımsal sulama yatırımları artırıldı
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        Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, tarımsal sulamaya yönelik yatırımların artırıldığını belirtti.

        Geçmiş, kasım ayı son toplantısında yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin vatandaşa hizmet konusunda gelirlerini yükselttiğini söyledi.

        Yeni dönemde hizmet konusunda yatırımların daha fazla olacağını ifade eden Geçmiş, "310 milyon lira olan bütçemiz bu yıl 800 milyon liraya çıkarak ortalama olarak iki buçuk kat yatırımlarımız arttı. İl Özel İdaresi vatandaşlarımıza hizmet için gelirlerini bir anlamda artırdı. Gelirlerimiz yükseldiği gibi yatırımlarımız da arttı. Edirne bir tarım kenti. Tarıma yapılan yatırımlar katma değer olarak ülke ekonomisine katkı gösteriyor. Bütçemizin büyük bir kısmını bu kaynaklara aktarmaya devam ediyoruz." dedi.

        Geçmiş, 2024 Mali Yılı Yatırım Programı kapsamında yatırım bütçesinin 489 milyon 297 bin 829 lira belirlendiğini dile getirdi.

        İl Genel Meclisinin 28 üyesinin tarımsal sulama ile ilgili alınan kararlarda gerekli hassasiyeti gösterdiğini anlatan Geçmiş, şunları kaydetti:

        "Bütçemizin büyük bir kısmını tarımsal yatırım kaynaklarına aktarmaya devam edeceğiz. İl Genel Meclisi üyelerimizin ve Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer'in çalışmalarıyla gelirlerimiz artırılmış, vatandaşa hizmetlerimiz de gelirlerimize göre daha fazla olacaktır."

        Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Şenol Kılıç da 2024 mali yılı yatırım programı raporunu meclis üyelerine sundu.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut da hükümetin Edirne'ye desteklerinin devam ettiğini ve bu desteklerin yeni yılda yapılacak yatırımlarda artarak devam edeceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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