Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 22:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sağanağın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Edirne'de tarımsal sulama yatırımları artırıldı
        Edirne'de tarımsal sulama yatırımları artırıldı
        Yunanistan'a kaçan 13 terör şüphelisi Edirne'de yakalandı (2)
        Yunanistan'a kaçan 13 terör şüphelisi Edirne'de yakalandı (2)
        Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
        Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı