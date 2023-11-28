Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sağanağın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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