Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takibe aldıkları tırı durdurdu.

Ekiplerin tırda yaptığı aramada vakumlu poşetler içerisinde 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi.

Tır sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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