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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:51
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takibe aldıkları tırı durdurdu.

        Ekiplerin tırda yaptığı aramada vakumlu poşetler içerisinde 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi.

        Tır sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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